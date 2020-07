Stichting Ouderenzorg West-Friesland wil nieuwe woonvormen voor ouderen

WEST-FRIESLAND - "Je moet de gedachte laten varen dat ouderen zo lang mogelijk op zichzelf moeten blijven wonen. Ga denken aan nieuwe woonvormen", vindt Willem Bakker van stichting Ouderennetwerk West-Friesland. Hij wil zich met de stichting inzetten voor alternatieve woonvormen voor ouderen in de regio.

AdobeStock

De stichting wil een verbindende rol spelen tussen alle organisaties die zich richten op de kwaliteit van leven voor ouderen in West-Friesland. "We zijn al negen jaar bezig om iets goeds op poten te zetten zodat we daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor de ouderen," vertelt Willem Bakker aan WEEFF Radio. "We willen zorgorganisaties, wooncorporaties en gemeenten met andere ogen naar de problemen laten kijken."

Met de huidige kwaliteit van leven is het volgens Bakker heel erg slecht gesteld. "Als je ziet wat voor schrijnende gevallen we hier in West-Friesland hebben: daar moet verandering in komen." De coronaperiode heeft tot extra vereenzaming geleid. "De kinderen zeggen: 'de huishoudelijke hulp moet weg en even geen wijkzorg, want stel je voor dat je corona krijgt.' De kinderen komen ook niet langs. Want die hebben het te druk met hun eigen leven." Organisaties komen tekort In het Pact voor de ouderenzorg staat beschreven dat er iets tegen de vereenzaming moet worden gedaan. De stichting Ouderennetwerk West-Friesland wil dit koppelen aan het West-Friesland Pact. “Zodat het beter gaat worden. Er zijn zoveel goede organisaties, maar ze komen tekort." “De gemeenten zijn altijd heel beleefd tegen je. Ze hebben altijd hele mooie bewoordingen om iets vier jaar opzij te schuiven. Want dan krijgen we nieuwe verkiezingen en als het dan tegenzit zit er weer een nieuwe groep. En dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Ondertussen zijn de ouderen daar de dupe van”, merkt Bakker. Nieuwe woonvormen Eenzaamheid is op te lossen door te luisteren naar wat de ouderen willen, aldus Bakker. “Je moet de gedachte laten varen dat ouderen zo lang mogelijk op zichzelf moeten blijven wonen. Ga denken aan nieuwe woonvormen.” Aan de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen - die geleid wordt door Wouter Bos - heeft de stichting voor de grote steden een zogeheten Begijnhof in de lucht geadviseerd. “Daar kun je op de begane grond invalide ouderen huisvesten. Je doet er een kapperszaakje in voor een beginnende kapper. Een winkeltje wordt zelf door de bewoners gerund. Een gezamenlijke ruimte waar je samen kan eten als je dat wilt. Ze kunnen met leeftijdsgenoten praten. En geef de jeugd die in de verpleging zit de gelegenheid om tussen de ouderen te wonen.”

Kleinschalige woonvormen voor het platteland Voor het platteland heeft de stichting een kleinschalig woonproject bedacht voor niet-dementerende ouderen. "Nu kun je als je wat hulpbehoevend wordt niet in je eigen dorp blijven", vertelt Bakker. "Met een kleine woonvorm met huizen voor alleenstaande ouderen en stellen druk je eenzaamheid de kop in. Nu gaan ze naar de grotere steden waar ze helemaal niemand kennen. Dan krijg je de verhalen uit het dagboek van Hendrik Groen: met die ga ik niet praten, want die ken ik niet.” Met de gemeente Opmeer zijn al vergaande gesprekken over een dergelijke woonvorm. “We hebben al een locatie bekeken. Met het uiteenvallen van het gemeentebestuur kwam er een beetje de klad in. De twee nieuwe wethouders hebben aangegeven hier verder mee te willen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn voor West-Friesland als we een voorbeeld kunnen zijn voor het hele land.”