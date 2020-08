'Zorg Zoals Westfries het Wil' wil burger stem geven in zorgvisie

WEST-FRIESLAND - Zorgverzekeraar VGZ zit de komende tijd met verschillende partijen om tafel om te kijken hoe de zorg in de regio verbetert kan worden. Burgerinitiatief 'Zorg Zoals de Westfries het Wil' is verbaasd dat de 'burger' die gebruik maakt van de zorg hier geen rol in speelt. Het inititiatief wil meepraten in de regiovisie om die groep een stem te geven.

Zorgverzekeraar VGZ is samen met zorgaanbieders en gemeentes in gesprek om gezamenlijk te kijken hoe de wachttijden in de zorg korter kunnen, hoe het persooneelstekort aangepakt kan worden en om eventuele hiaten in de zorg aan te pakken. Hierin ontbreekt volgens Jan Burger van 'Zorg Zoals de Westfries het Wil' (ZZWW) de stem van de zorggebruiker en is het volgens hem hoog tijd dat de 'klant' een stem krijgt: "Als je de kwaliteit van de zorg wilt waarborgen moet je ook luisteren naar wat de mensen die gebruik maken van de zorg zélf willen. Dan creëer je draagvlak voor het beleid."

ZZWW heeft daarom VGZ een brief gestuurd om kenbaar te maken dat zij deel willen nemen aan de gesprekken ter verbetering van de zorg. Vooralsnog zijn er geen specifieke onderwerpen die het initiatief op de kaart wil zetten. "In de eerste instantie moeten wij ons als partij op de kaart zetten, daarna kunnen wij punten op de agenda zetten die volgens ons aandacht verdienen."

Overstijgend denken

Volgens Burger zou het initiatief een brede bijdrage kunnen leveren aan aan de mogelijke verbetering van de zorg in de regio: "We zijn geen cliëntenorganisatie en we worden dus niet ingeperkt doordat we maar over één onderwerp of één zorgaanbieder kunnen praten. We kijken juist over de schotten heen naar de bredere samenhang en de betekenis van veranderingen voor alle inwoners van Westfriesland.”