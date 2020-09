Dijklander Ziekenhuis heropent corona-afdeling vanwege oplopend aantal besmettingen

HOORN - Het aantal coronabesmettingen loopt snel op, daarom heeft het Dijklander Ziekenhuis besloten om de corona-afdeling opnieuw te openen. "De afdeling is voor een kleine 30 mensen", vertelt woordvoerder Esther Muusse. "We zijn goed voorbereid en richten vandaag de kliniek verder in. Dat is voor het weekend afgerond."

Dijklander ziekenhuis, Yvette Moeskops fotografie

De ziekenhuizen hebben onderling afspraken gemaakt over het aantal patiënten dat zij kunnen opnemen die te maken hebben met coronaklachten. Volgens de woordvoerder zijn ze nu bij stap twee aanbeland, wat betekent dat het Dijklander met locaties in Hoorn en Purmerend plaats moet bieden aan 30 personen. In de coronakliniek komt een apart compartiment, dat goed geïsoleerd wordt. "We wisten dat er een moment kwam dat er een toename zou komen", aldus Muusse. "We hebben ons daarop goed voorbereid. De vorige keer hebben we met z'n allen geëvalueerd en we zijn klaar voor nieuwe opnames."

In tegenstelling tot de vorige coronagolf worden het aantal reguliere opnames en behandelingen in het ziekenhuis niet opgeschort. Dit betekent dat er extra druk kan komen te staan op het zorgpersoneel, dat zich de afgelopen tijd flink heeft moeten inzetten om alle patiënten te kunnen helpen. Puzzel "De wachtlijsten zijn door de vorige keer flink opgelopen. Het zorgpersoneel heeft alles van zichzelf gevraagd, daar heb ik ongelooflijk veel respect voor", zegt de woordvoerder. "Zij zijn eigenlijk nog aan het bijkomen, maar er moet nu weer een extra beroep op ze worden gedaan. Dat is een puzzel die we elke dag weer in elkaar moeten leggen. We gaan per persoon bekijken wie er beschikbaar is en hoe we dat invullen."

Quote "Ik heb ongelooflijk veel respect voor ons zorpersoneel, dat alles van zichzelf gevraagd heeft" Esther muusse, woordvoerder dijklander ziekenhuis

Naast het verlenen van zorg moet het personeel van het Dijklander ziekenhuis ook steeds vaker optreden tegen het aantal bezoekers. Net als in bijvoorbeeld supermarkten verzoekt het ziekenhuis daarom om zoveel mogelijk alleen te komen als dat mogelijk is, of anders met één begeleider naar binnen te gaan. "We willen natuurlijk zo weinig mogelijk bezoekers in het ziekenhuis om verspreiding van het virus en ziekten tegen te gaan", laat Muusse weten. "Daarom mogen er op de reguliere afdelingen twee bezoekers maximaal een half uur per dag komen." Voor de mensen in de coronakliniek zijn de maatregelen nog scherper. Daar mag maximaal één bezoeker per dag komen. "In die kliniek liggen mensen die extra kwetsbaar zijn, dus daar moeten we voorzichtiger mee omgaan. Daarom één bezoeker per dag, omdat we het wel belangrijk vinden dat ze bezoek krijgen. We snappen dat mensen dit lastig vinden, maar de situatie is nu anders dan normaal. We zullen dit met z'n allen moeten doen."