Noordwest en Dijklander kampen met 'storing': aanmeldzuilen plat en geen videoconsulten

Die leverancier is ICTZ. Volgens een woordvoerder van dat bedrijf worden de problemen bij de Noordwest Ziekenhuisgroep niet veroorzaakt door een ddos-aanval, zoals een woordvoerder van het St. Jans Gasthuis in het Limburgse Weert vanochtend meldde.

De zuilen in de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder werden in 2018 geïntroduceerd om de doorstroming in het ziekenhuis te bevorderen. Met de aanmeldzuilen wordt voorkomen dat er wachtrijen voor de balies van de verschillende poliklinieken ontstaan.

Patiëntendossiers onbereikbaar

Behalve op de aanmeldzuilen heeft de storing ook gevolgen voor het patiëntendossier en het zorgverlenersdossier. Het patiëntendossier is onbereikbaar, waardoor patiënten tijdelijk geen beschikking hebben tot hun gegevens en huisartsen geen toegang hebben tot informatie die door de Noordwest Ziekenhuisgroep in de patiëntendossiers is ingevoerd.

"Ook videoconsulten gaan via het patiëntendossier", legt de woordvoerder uit. "Daarom proberen we die nu telefonisch te doen, maar met beeld erbij is toch fijner." Het is nog niet bekend hoe lang de storing aanhoudt.