Kleine toename coronapatiënten in Dijklander Ziekenhuis

WEST-FRIESLAND - De toename van het aantal coronabesmettingen is ook terug te zien in de ziekenhuisbedden van het Dijklander Ziekenhuis. In de twee locaties van het ziekenhuis liggen momenteel negentien coronapatienten, waarvan er drie op de Intensive Care liggen. Als de besmettingen verder toenemen worden aanvullende maatregelen in de loop van de week verwacht.

Het Dijklander Ziekenhuis houdt er rekening mee dat het aantal opnames deze week gaat toenemen en dan zullen aanvullende maatregelen nodig zijn. "Zodra we maatregelen moeten nemen en afspraken moeten afzeggen, ontvangen patiënten daarover persoonlijk bericht", vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws. "Op dit moment kan de reguliere zorg nog goed doorgang vinden, maar per dag wordt bekeken wat de situatie is en of de andere zorg in stand kan blijven."

Hoewel dus wordt verwacht dat de situatie in de loop van de week verslechterd valt het totaal aantal opgenomen patiënten nog mee, vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis. "We zien dat het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijft als je kijkt naar het aantal besmettingen, zeker ten opzichte van de eerste golf."

Terwijl de coronabesmettingen onder jongeren toenemen zijn de patiënten die zijn opgenomen in het Dijklander ziekenhuis nog steeds voornamelijk van hogere leeftijd. "We zien dat vooral de leeftijdscategorieën 45-64 jr en 75+ het meest vertegenwoordigd is bij de bij ons opgenomen patiënten, dat beeld vertaald zich ook op de IC."

Cijfers

Hoewel landelijk het aantal besmettingen nog toeneemt zijn er een paar West-Friese gemeentes waar juist een daling te zien is. Zo zijn er in Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen deze week minder patiënten geteld dan twee weken geleden.

In Medemblik is de grootste toename te zien, hier zijn momenteel 52 inwoners besmet ten opzichte van veertien twee weken geleden. De overige gemeentes tellen de volgende aantallen: Drechterland (14), Stede Broec (18), Enkhuizen (10), Opmeer (15), Koggenland (36) en Hoorn (99).

In verhouding met het aantal inwoners heeft Koggenland met dertien op 100.000 inwoners de meeste besmettingen.