Politievakbond waarschuwde over capaciteitsproblemen, moeite met aanpak 'coronafeesten'

AMSTELVEEN - Politievakbond ACP is niet verbaasd dat er in sommige gevallen onvoldoende opgetreden kan worden tegen illegale feesten. Hoewel de feesten regelmatig worden afgebroken door de politie volgen er zelden arrestaties of boetes. “We hebben jarenlang gewaarschuwd dat er meer blauw op straat moet”, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP tegen NH Nieuws.

De politie heeft naar aanleiding van een illegaal feest dit weekend achter het gemeentehuis van Amstelveen de hulp van burgers ingeroepen. Zij worden gevraagd voortaan te waarschuwen als ze signalen over zo'n feest binnenkrijgen. Volgens vakbondsvoorzitter Van de Kamp is daarmee het probleem niet opgelost: “Je krijgt de informatie wel, maar dan heb je vervolgens wel een probleem met de operationalisering, heb je wel genoeg mensen? Mijn collega’s hebben amper de tijd om bij te komen.”

Te mager

“De bezetting in de politieteams is te mager", vervolgt Van de Kamp. "De druk op de collega’s is te groot. Ze draaien natuurlijk de hoognodige diensten, maar de druk op de capaciteit zal de komende jaren alleen nog maar toenemen”, voorspelt hij. “En dat komt in deze periode heel slecht uit, dat zie je dus ook.”

Populair

Door de coronamaatregelen neemt de populariteit van illegale feesten onder jongeren toe omdat ze nergens anders samen kunnen zijn. De afgelopen maanden werden veel illegale feesten gehouden op verschillende plekken in de regio. Dat gebeurde dit weekend in Amstelveen maar eerder ook al in natuurgebieden als het Amsterdamse Bos, Westeinderplassen, het Twiske, Spaarnwoude en het Haarlemmermeerse Bos.

Vaak gaat het om zulke grote aantallen dat de politie nauwelijks iemand ter plekke kan aanhouden of achteraf overtreders kan opsporen. Laat staan dat er altijd preventief opgetreden kan worden door bijvoorbeeld extra controles. “Dat is de prijs voor het gevoerde beleid”, constateert Van de Kamp bitter.

Opleiding

De vakbonden hebben met het kabinet en de korpsleiding wel afspraken gemaakt over het aantrekken van meer mensen maar die moeten eerst opgeleid worden en zijn pas in 2022 inzetbaar. “Dat is veel te laat eigenlijk, maar daar is op alle mogelijke manieren voor gewaarschuwd, de onderbezetting is op alle mogelijke manieren duidelijk gemaakt.”