Politie Amstelveen roept burger om hulp in strijd tegen illegale feesten

AMSTELVEEN - Gisteravond heeft er opnieuw een illegaal feest plaatsgevonden in Amstelveen op de parkeerplaats bij het gemeentehuis. De politie plaatste op Facebook foto's van de ravage die de feestvierders hebben achtergelaten.

Op de foto's is te zien dat de parkeerplaats bij het gemeentehuis bezaaid ligt met ballonnen en ander afval die de feestvierders hebben achtergelaten. Waarschijnlijk waren dit lachgasballonnen.

De politie zegt in het bericht dat de illegale feesten uitgroeien tot een 'aardig probleem'. Daarom vraagt de politie om overlast van muziek in de openbare ruimte en het samenkomen van grote groepen te melden.

Illegale feesten populair

Door de coronamaatregelen neemt de populariteit van illegale feesten onder jongeren toe. Vorige maand beëindigden de marechaussee en de politie een illegaal feest van zo'n 500 jongeren in het Amsterdamse bos bij Amstelveen. Ook in juni was daar een groot feest waar bezoekers een hoop afval en zelfs uitwerpselen achterlieten.

Ook in andere plaatsen worden er flink wat illegale feesten gehouden. Zo beëindigde de politie eerder al feesten in andere natuurgebieden zoals het Twiske, Spaarnwoude en het Haarlemmermeerse Bos.