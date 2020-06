Burgemeester zoekt organisatoren van illegaal feest Haarlemmermeer

Op het illegale feest kwamen honderden feestgangers af. De politie stootte bij toeval op het festijn, maar er werd verder niemand aangehouden. Schuurmans, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Kennemerland, heeft daar begrip voor.

Er waren te veel aanwezigen, vertelt de burgemeester, en de politie heeft volgens haar dan als regel dat het feest zo snel mogelijk wordt beëindigd.

Bovendien was het volgens Schuurmans onduidelijk of feestgangers drugs hadden gebruikt. “Als dat aan de hand was, dan is het nog extra lastig om mensen te verwijderen.” Volgens de burgemeester is de politie nog wel op zoek naar de organisatoren van het illegale feest. Ze verwacht dat die stevig worden vervolgd omdat de periode van waarschuwen om geen feesten te houden in coronatijd voorbij is.