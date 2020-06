Honderden mensen bij illegaal feest in Haarlemmermeerse bos

HOOFDDORP - Honderden feestgangers zijn vannacht door de politie gesnapt in het Haarlemmermeerse bos, toen zij daar illegaal een feestje aan het houden waren.

De feestgangers hadden met pallets een soort dj booth gebouwd. Ook stond er een geluidsinstallatie en was er stroom aanwezig. Volgens de politie waren er 'honderden feestende mensen'.

Tijdens de surveillance kwamen agenten rond middernacht nogal veel auto's tegen op een parkeerplaats bij het Haarlemmermeerse bos. Even verderop, in de bossen, bleek een groot feest aan de gang te zijn.

De Veiligheidsregio Kennemerland reageert verontwaardigd op de gebeurtenissen in het bos. Woordvoerder Maurice Dorsman laat weten 'dit aan alle kanten af te keuren'. "Er wordt zoveel gewaarschuwd met 'houd afstand' en dan worden er toch van dit soort feesten gegeven."

Volgens de woordvoerder is de actie van de feestgangers 'een beetje dom'. "Jongeren die niet meer naar de kroeg kunnen zoeken nu plezier tijdens warme dagen ergens anders. Alleen doen ze dit op locaties waar teveel mensen zijn, geen controle is en dat is niet handig. Dit soort ongestructureerde feestjes en nu dan ook corona, kunnen alle kanten opgaan", aldus Dorsman tegen NH Nieuws.

Er is zover bekend niemand aangehouden. Mensen die na vannacht corona-klachten hebben, kunnen zich volgens de veiligheidsregio laten testen bij de corona-teststraat in Haarlem.

Illegale feesten

Het komt steeds vaker voor dat jongeren hun vertier tijdens corona zoeken in het organiseren van illegale feestjes op bijvoorbeeld afgelegen locaties. Begin deze maand greep de politie nog in bij een feest op het stadsstrand van IJburg in Amsterdam. Hier waren toen zeker honderd mensen bij aanwezig.