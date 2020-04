IJmond Teststraat GGD Kennemerland in gebruik

HAARLEM - Wie de parkeerplaats van de schaatsbaan in Haarlem oprijdt, ziet een niet alledaags tafereel. Hier is vanochtend de zogenoemde teststraat van de GGD Kennemerland in gebruik genomen.

NH Nieuws

"Hier kunnen zorgmedewerkers op aanmelding worden getest op het coronavirus", zegt coördinator Saskia van Egmond. "Ze rijden hier doorheen en kunnen dan door ons personeel vanuit de auto worden getest." Het uitvoeren van de test is belangrijk, omdat daarmee wordt voorkomen dat zorgmedewerkers onnodig thuis blijven. "Er zit nu personeel thuis dat lichte verschijnselen heeft van het coronavirus. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet het virus te zijn. Als je weet dat ze niet zijn besmet met het virus kunnen ze weer aan het werk." De test zelf is overigens vrij eenvoudig. "We testen door met een wattenstaafje via de neus in de keelholte een swab te maken. Dat gaat dan in een transportmedium en wordt naar een laboratorium gebracht waar het verder wordt onderzocht", besluit Van Egmond.