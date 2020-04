Alkmaarse ijsbaan nu 'corona drive-thru': "Je weet nu in ieder geval waar je aan toe bent"

ALKMAAR - Bij ijsbaan De Meent in Alkmaar is vandaag begonnen met het testen van zorgmedewerkers op het coronavirus. De GGD Hollands Noorden heeft een speciale drive-thru gemaakt zodat in een korte tijd zoveel mogelijk mensen getest kunnen worden.

De test is speciaal voor zorgpersoneel dat gedwongen thuis zit met corona-achtige ziekteverschijnselen. Corien Stroet uit Schagen is een van hen. Ze werkt met dementerende ouderen maar zit al drie weken thuis. "Het begon met koorts en hoesten. De koorts is wel weg maar het hoesten nog niet. Ik ben wel benieuwd of ik het heb of niet en of ik weer aan het werk kan."

Vandaag reden er zo’n vijftig auto’s door de teststraat. Het is nog maar het begin, want de verwachting is dat de komende tijd honderden zorgmedewerkers zich op deze manier laten testen. "We willen elke dag honderd mensen testen. Dan kun je niet meer bij iedereen langsgaan", vertelt Edward John Paulina directeur van de GGD Hollands Noorden. "Op deze manier kan het veilig en snel."

Administratie

Overigens moet nu niet iedereen die in de zorg werkt even naar de ijsbaan rijden om getest te worden. Om het allemaal in goede banen te leiden moet de administratie op orde zijn. "De werkgever beoordeelt of medewerkers tot de doelgroep behoren. Als je gewoon gezond bent, hoef je hier niet langs te komen."

Micha de Groot, die normaal als jeugdverpleegkundige bij de GGD werkt, is samen met twee andere collega's tester. Ze is met een bril, schort, handschoenen en masker goed uitgerust om de test uit te voeren. Bang voor besmetting is ze niet. "Ik loop in de supermarkt veel meer kans om besmet te raken."

Vervelend prikkelend gevoel

Mensen zijn volgens haar blij dat ze getest kunnen worden. Met twee lange stokjes neemt ze neus- en keelslijm af. "Het gaat best wel diep de neus en de keel in dus dat geeft wel een vervelend prikkelend gevoel." Maar het is uiteindelijk voor het goede doel. Want na 24 tot 48 uur weten de testpersonen wat de uitslag is. "Je weet nu in ieder geval waar je aan toe bent."