Politie beëindigt illegaal feest in recreatiegebied Spaarnwoude

SPAARNWOUDE - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest in recreatiegebied Spaarnwoude vroegtijdig ten einde gebracht. De feestvierders hebben daarbij de band van een politieauto lekgestoken.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er zo'n tweehonderd mensen aanwezig waren op het illegale feest. Bij het beëindigen zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat er op een later moment nog onderzoek gedaan wordt naar de organisatoren van het feest.

De geluidsinstallatie die bij het feest is gebruikt is in beslag genomen.

Lekgestoken

De feestvierders besloten nog wel om de band van een politieauto lek te steken. Een agent doet daarover zijn beklaag op Twitter.