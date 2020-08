Politie beëindigt illegaal feest in het Twiske, bezoekers hielden zich niet aan regels

LANDSMEER - De politie heeft vannacht moeten ingrijpen bij een illegaal feest in natuurgebied het Twiske, waar naar schatting zo'n 200 mensen aanwezig waren die zich niet aan de coronaregels hielden.

Volgens wijkagent Johnny Hagenaar werd er drank en lachgas gebruikt tijdens het feest en stond er flink harde muziek aan.

De reacties zijn niet mals; meerdere mensen roepen op tot zware straffen in de vorm van bijvoorbeeld hoge boetes.

Spaarnwoude

In juli was het ook al raak in Spaarnwoude. De politie beëindigde daar een feest met ook ongeveer 200 bezoekers, daarbij werd toen de band van een politieauto lekgestoken.

Mensen die reageren wijten de illegale feesten aan het gebrek aan uitgaansmogelijkheden voor jongeren in coronatijd.