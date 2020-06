Afval en uitwerpselen gevonden na illegaal feest in het Amsterdamse Bos

AMSTERDAM - De politie heeft vanochtend vroeg een illegaal feest stopgezet in het Amsterdamse Bos. Enkele tientallen feestgangers zijn weggestuurd met een waarschuwing. In de omgeving zijn afval en uitwerpselen aangetroffen.

Agenten kregen rond 05.00 uur een melding van iemand die in de buurt van het feest zijn hond uitliet. Volgens de tipgever zouden er op die plek vaker illegale feesten worden gehouden.

Vorige week was er een illegaal feest in het Haarlemmermeerse bos en daarvoor op het stadsstrand van IJburg in Amsterdam. Hier waren toen zeker honderd mensen bij aanwezig.