Gedeputeerde Zita Pels blij met extra geld voor cultuursector: "Goed dat het kabinet dit doet"

"Het is heel goed dat het kabinet dit doet", laat de gedeputeerde aan NH Nieuws weten. Zelf heeft de provincie samen met de Noord-Hollandse gemeenten een noodfonds van 13,5 miljoen euro beschikbaar voor regionale culturele instellingen. Maar daarvan zei Pels eerder al dat het voor de ergste nood is en lang niet genoeg.

Een boodschap die is aangekomen bij minister van Engelshoven die dus met een miljoenenimpuls komt. "De culturele en creatieve sector is juist in deze crisistijd onmisbaar. Een sector die het leven mooier maakt, mensen verbindt en verrast en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Maar we zijn er helaas nog niet, daarom is deze steun ook zo belangrijk."

Ook steun voor de toekomst

Volgens de gedeputeerde is de financiële steun een enorme opsteker. "We zien dat de impact op de culturele sector enorm is. Dat vraagt om steun nu, maar ook voor volgend jaar en verder. Het is goed dat het kabinet die steun ook biedt.

Ondertussen zijn de Noord-Hollandse gemeenten bezig om te kijken welke instellingen in aanmerking komen voor het provinciale noodfonds. Naar verwachting moet in oktober duidelijk worden hoe de pot wordt verdeeld.