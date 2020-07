Provincie en gemeenten trekken 13,5 miljoen euro uit voor cultuursector

HAARLEM - De provincie en de gemeenten stellen 13,5 miljoen euro beschikbaar om culturele instellingen overeind te houden. Door de coronacrisis is er op veel plekken acute financiële nood. "Al zal dit niet genoeg zijn om iedereen te helpen. Daarom doen we ook een beroep op het rijk om bij te springen. Anders gaan er veel instellingen verloren", vertelt gedeputeerde Zita Pels tegen NH Nieuws.

Aan het noodfonds zitten wel verschillende voorwaarden. Zo vallen alle instellingen uit Amsterdam af omdat die al vanuit de stad worden ondersteund. Ook als er geld is ontvangen vanuit het rijk is er geen mogelijkheid om een beroep te doen op het noodfonds. Bovendien moet een instantie voor de coronacrisis financieel gezond zijn geweest en een regionale functie hebben.

De gemeenten gaan nu gezamenlijk een plan maken voor welke instanties ze concreet een beroep willen doen op het noodfonds en dragen ook zelf 35 procent bij (3,5 miljoen euro). In september worden de voorstellen besproken met de provincie, en in oktober moet duidelijk worden hoe de pot wordt verdeeld.

Ook maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld sportclubs, kunnen een beroep doen op het fonds zo werd eerder al duidelijk. Maar gebleken is dat de nood het hoogst is bij de culturele sector en dus ligt daar de focus. Dat blijkt uit een inventarisatie die gemaakt is door de provincie en de gemeenten.

Pels kan er niet vaak genoeg op hameren dat steun vanuit het rijk noodzakelijk is. "Alle instellingen redden kunnen we niet waarmaken. We doen samen met de gemeenten enorm ons best, maar kunnen niet iedereen helpen. En als het rijk niet meer bijdraagt dan vrees ik dat we er heel veel gaan verliezen. En dat is niet alleen jammer voor de mooie dingen die er gebeuren, maar ook economisch een grote klap. Want daardoor gaan ook heel veel banen verloren."



De gedeputeerde ziet dat de cultuursector ook verschillende creatieve manieren heeft gevonden om extra inkomsten te genereren, maar daarin zit volgens haar ook een groot gevaar. "Daardoor kunnen ze dit jaar misschien nog overleven, maar volgend jaar niet meer. Dan komt de klap gewoon later. We blijven dus ook bij de minister (Ingrid van Engelshoven) er op aandringen om met een steunpakket te komen. Ik heb het idee dat ze ziet hoe groot het probleem is en hoop dat er tijdens Prinsjesdag toch wat komt."

100 miljoen voor herstel economie

Ondertussen werkt de provincie ook aan een economisch herstelfonds. Daarvoor wordt een bedrag van honderd miljoen euro gereserveerd. Het plan wordt in het najaar gepresenteerd.. "Er wordt momenteel hard aan gewerkt, en daarmee zijn we ook echt uniek. Ik hoop dat het in meerdere provincies navolging krijgt", aldus de gedeputeerde.