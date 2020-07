Er is één flessenscheepjesmuseum in Nederland en het water staat ze aan de lippen

ENKHUIZEN - De musea mogen sinds juni de deuren weer openen; voor het flessenscheepjesmuseum was dat niet mogelijk. Pas sinds deze maand is het markante museumpje weer open, maar alleen in de weekenden. De vrijwilligers durven het niet aan en de toeristen blijven weg. De toekomst is onzeker.

Frans Wesseling is vrijwillig coördinator van het kleine museum met de zo mogelijk nóg kleinere kunstwerken: het flessenscheepjesmuseum. Een museum in het monumentale Spuihuis in Enkhuizen, waar de anderhalve meter vanzelfsprekend moeilijk te waarborgen is. "Met een beetje overleg met de gemeente hebben we voor elkaar gekregen dat we tien bezoekers per keer mogen ontvangen."

Ondanks dat het entreegeld iets verhoogd is naar vijf euro per persoon, halen ze hier geen vetpot mee binnen. "We hebben de afgelopen weekenden ongeveer twintig bezoekers per dag gehad. Onze piek ligt in de maanden juli en augustus en dan moeten we het echt van de touristen hebben."

Jaarlijks weten ongeveer vijfduizend touristen de weg naar het museum te vinden. "Nu zien we eigen vooral mensen uit de buurt, hoewel we laatst een enkele Duitser binnen hebben gehad."