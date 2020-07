Zaanstad wil meer geld voor cultuur: "Als we niets doen verdwijnt het Zaantheater"

ZAANSTAD - Het college wil meer geld beschikbaar stellen voor culturele instellingen in de Zaanstreek. "Uit een inventarisatie onder de cultuursector blijkt dat een aantal Zaanse instellingen in acute financiële nood zit", vertelt wethouder Cultuur, Annette Baerveldt. Om de culturele instellingen te redden, wordt nu een pakket door het college samengesteld.

Daarnaast wil het college € 150.000 besteden aan een subsidieregeling voor de kleinere instellingen en de amateurverenigingen omdat deze instellingen een belangrijke verbindende factor zijn in de Zaanse samenleving. Het college stelt voor het benodigde budget vrij te maken uit de middelen die zijn overgebleven doordat de Zomer van Monet 2021 niet door kan gaan vanwege COVID-19.

Extra steun voor o.a. FluXus en Theatermijn

Wethouder Annette Baerveldt: “Het college stelt voor om extra steun te verlenen omdat er anders culturele instellingen verdwijnen die cruciaal zijn voor onze gemeente." De prioriteit van het college ligt op het behouden van de culturele basisinfrastructuur. Hiertoe behoren onder andere de bibliotheek, het Zaantheater, De Fabriek, FluXus, Theatermijn en de Groote Weiver.

Het Rijk zet zich in voor het behoud van zogenaamde 'vitale organisaties' met een regionale functie zoals het Zaantheater, het Zaans Museum en De Fabriek. Deze organisaties komen daarom in aanmerking voor aanvullende steun. Voorwaarde voor deze Rijkssteun is dat de gemeente ook financieel bijdraagt in de vorm van cofinanciering. De deadline voor het aanvragen van Rijkssteun is 10 juli 2020.

De gemeenteraad buigt zich na de zomer over dit raadsvoorstel, maar voor het Rijk is dit collegebesluit voldoende om de steunaanvragen in behandeling te kunnen nemen.

Zaantheater als uitvaartlocatie

Om extra inkomsten te generen heeft het Zaantheater besloten om het theater vanaf 6 augustus ook beschikbaar te stellen voor uitvaarten, condoleances en afscheidsceremonies. Angelique Finkers, directeur van het Zaantheater: "Er is steeds meer vraag naar een locatie waarin persoonlijke wensen van de overledene en van de familie kunnen worden vervuld. Een theater is daarvoor een uitstekende plek." Finkers geeft aan dat het Zaantheater alles volgens de richtlijnen van het RIVM doet. Er zijn ruimte en mogelijkheden genoeg.