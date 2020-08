Directeur Westfries Museum optimistisch ondanks tekort van paar ton

Door het coronavirus moest het museum in Hoorn drie maanden gesloten blijven. Na de heropening mag het Westfries Museum nog maar zestig procent van de bezoekersaantallen ten opzichte van vorig jaar ontvangen. De directeur is in ieder geval blij dat het museum nog altijd populair blijkt te zijn.

"We zijn gelukkig nog iedere dag uitverkocht", laat de directeur weten. "Dat betekent dat wat we iedere dag kunnen verdienen, we ook doen". Het museum probeert aan te pakken wat mogelijk is en kijkt ondanks de zorgelijke financiële situatie naar mogelijkheden om meer klanten naar het museum te trekken.

Tekort van paar ton

De directeur leeft mee met de getroffenen in de cultuursector en zegt tegen WEEFF dat hij ook erg meeleeft met de directeur van schouwburg Het Park in Hoorn. Daar werden shows gecanceld en mogen ook nu maar een beperkt aantal mensen naar binnen.

"Wij kunnen als musea nog werken met bepaalde tijdvakken", zegt hij. "Dat is niet mogelijk voor Het Park. Maar desondanks schrijven wij dit jaar ook rode cijfers en stevenen wij af op een tekort van twee ton. Daarom hebben we aangeklopt bij drie partijen voor extra financiering."

Die drie partijen zijn de gemeente Hoorn, provincie Noord-Holland en het Mondriaanfonds. Omdat het museum onderdeel is van de gemeente kunnen zij geen aanspraak maken op regelingen als de NOW en TOZO. Geerdink hoopt dat het museum voor 1 oktober antwoord heeft gekregen op de aanvraag voor steun.