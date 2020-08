Door geldgebrek geen nieuwe lichtshow op gevel van Westfries Museum in Hoorn

Het Westfries Museum aan de Roode Steen in Hoorn startte vorig jaar met een lichtshow op de gevel van het historische pand, in de hoop er een jaarlijkse traditie van te maken. Echter zorgde de coronacrisis er voor dat er een streep door de show van dit jaar kon. De gemeente liet weten dat er dit jaar geen budget voor subsidie vrij kwam voor een nieuwe lichtshow.

"De gemeente legde met de subsidie voor ons de basis", aldus Geerdink. "Als stichting brachten wij de rest van het benodigde geld bij elkaar. Door het wegvallen van het geld van de gemeente Hoorn viel er voor ons een belangrijke voorwaarde voor een nieuwe show weg."

Geerdink legt uit dat ze bij het Westfries Museum ook al snel doorhadden dat het benodigde bedrag dit jaar niet aangevuld kon worden met behulp van sponsorgelden. Vorig jaar kwamen er meer dan 15.000 mensen af op de lichtshow aan de Roode Steen in Hoorn.

Niet bij de pakken neerzitten

De museumdirecteur vertelt aan WEEFF dat hij hoopt dat de lichtshow alleen dit jaar niet doorgaat. Het idee wordt momenteel geparkeerd, net als de vroege plannen over het ontwerp van een nieuwe lichtshow.

"We hadden een aantal wensen voor het onderwerp van de nieuwe show, maar er stond nog geen definitief thema vast", zegt Geerdink. "De lichtshow gaat dus in ieder geval dit jaar niet door, maar we gaan als museum niet bij de pakken neerzitten en hopen dat we de lichtshow in betere tijden weer kunnen laten zien."