Westfries Museum werkt aan heropening maar heeft grote financiële zorgen

Elf weken dicht blijven en straks alleen open mogen voor een beperkt aantal bezoekers trekt een flinke wissel op de begroting van het museum. "Natuurlijk proberen we zelf zoveel mogelijk te bezuinigen. Zo wordt onder meer een nieuwe tentoonstelling geschrapt, maar dat is niet genoeg", aldus Geerdink.

100.000 euro nodig van overheid

Want dan nog komt het museum een ton tekort, en dus hoopt de museumdirecteur op steun van de overheid. "Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en wetenschap) heeft een noodfonds waar musea aanspraak op kunnen doen. Maar wij kunnen dat alleen doen als de gemeente ons financieel ook steunt."

Dat betekent dus dat de gemeente voor zo'n 50.000 euro garant zou moeten staan. In een reactie aan NH Nieuws laat een gemeentewoordvoerder weten: "We zien natuurlijk dat de culturele sector in zijn geheel zwaar getroffen wordt. Ook als ze open mogen, zijn de beperkingen dusdanig dat dit de instellingen hard raakt. We zijn met de hele sector in gesprek over hoe ze ervoor staan, tegen welke problemen ze aanlopen en wat de gemeente voor hen kan betekenen. We zijn dan ook in gesprek met het Westfries museum."

Heropening met strenge regels

Ondertussen is het museum wel klaar om weer open te gaan voor publiek. De entree is verbouwd zodat er meer ruimte is. En er zijn twee vaste routes door het museum zodat mensen elkaar niet in de weg kunnen lopen. Bovendien is het online reserveren van een tijdsvak via de website noodzakelijk. "Dat kan vanaf 22 mei. Officieel mogen we 94 bezoekers tegelijk mogen ontvangen. Maar wij gaan heel voorzichtig beginnen met maximaal 48 mensen op één moment in het museum."