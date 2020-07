Na diepe dip in voorjaar gaat Texel weer drukke zomer tegemoet

TEXEL - De VVV heeft met een knipoog aangekondigd dat de zomervakantie op Texel 'wordt verlengd tot half oktober'. Nadat de toeristische sector eind maart in elkaar klapte, kwam in mei het herstel en voor de komende zomer is er al bijna geen plek meer te vinden. Met het oog op de coronamaatregelen moet de Texelmap-app helpen om de drukte goed over het eiland te verspreiden.

Het gaat goed met Texel, zegt Frank Spooren, directeur van VVV Texel. "Als je je rondje maakt, zie je dat de mensen het eiland weer weten te vinden. Vanaf de tweede week van mei, toen minister-president Mark Rutte zei dat we van 'blijf thuis' naar 'houd afstand' konden gaan, zagen we de boekingen alweer aantrekken. Je ziet wel dat de samenstelling anders is. We hebben nu echt minder Duitsers en Belgen over de vloer en veel meer Nederlanders."

Het is momenteel zelfs iets drukker dan vorig jaar op het eiland en ook voor de komende schoolvakanties ziet het er goed uit. "Een deel van Duitsland heeft nu al vakantie en Nederland volgt komende week. We merken dat we af en toe mensen moeten teleurstellen omdat er geen plek is. We hebben daarom, met een knipoog, gezegd dat we de vakantie verlengen tot half oktober. Dat sluit ook aan op de oproep van Rutte om zoveel mogelijk te spreiden."

Afstand houden

De ondernemers op het eiland zien de omzet weer stevig rollen, alleen de horeca blijft nog wel achter. De hoop is dat de versoepeling die per 1 juli in ging, ook daar voor een betere omzet gaat zorgen. Ondertussen blijven ook op Texel de coronamaatrgelen, zoals de beroemde 1,5 meter afstand, van kracht. De speciale Texelmap-app die vorige maand werd geïntroduceerd, moet helpen om de drukte op het eiland te spreiden.