Texelse ondernemers willen druppelsgewijs toeristen terug

TEXEL - Veel Texelse ondernemers maken plannen hoe ze hun zaak kunnen runnen binnen de marges van de anderhalvemetereconomie. Er is flink wat ongeduld, veel strandpaviljoens komen namelijk in de problemen omdat zij minder steun van de staat krijgen en in deze maanden hun inkomen moeten verdienen. "We hebben grote terrassen met veel ruimte. Daar zou wat mogelijk moeten zijn met wat aanpassingen", klinkt het.

Maar sinds de coronacrisis liggen de boten in de haven. "Het is wel even leuk om je boot op te knappen en tijd aan mijn hobbypaarden te besteden, maar nu willen we ook wel weer eens aan de slag", zegt Frido.

Na een periode waarin het advies aan de toerist was om thuis te bliven, lijkt er nu wat meer ruimte voor toerisme op Texel. "Je zou ze druppelsgewijs moeten toelaten. Een stroom kunnen we niet aan en is onveilig." Maar hoe doe je dat, het toerisme druppelsgewijs toestaan?

Ook hebben ze een extra metalen wasbak gemaakt aan boord. "Zelf bedacht en gemaakt, prachtig strak design toch", lacht Frido. En binnen in de kajuit laat hij trots de bar zien. De bar is over de gehele lengte voorzien van een plastic scherm zodat zowel bezoeker als personeel veilig is. "Er past net een kopje koffie of pilsje onderdoor. De bar is op die manier 'coronaproof'", zegt Frido trots.

Toeristen welkom

Frido en Herman zijn er klaar voor. Nu is het wachten op de overheid om wat meer toe te staan. Frido legt uit: "Veruit het grootste deel van de ondernemers en bewoners op Texel die leven van de gasten. Als zo'n economie dan stil komt te staan...Kijk je moet langzaamaan weer opstarten. Dat je in stapjes weer op gang komt. En dan moet je goed kijken hoe het met de gezondheid gaat, met de uitbreiding of inperking van het virus. Maar dat je elke keer een stapje verder komt. Want nu staat het stil. De toeristen zijn wat mij betreft welkom, als ze zich maar houden aan de genomen maatregelen."