Burgemeester Texel roept toeristen op thuis te blijven: "Risico's voor eilanders beperken"

TEXEL - De burgemeester van Texel roept, samen met de andere burgemeesters van de Waddeneilanden, toeristen op niet naar de wadden te komen: "Alle horeca is gesloten, gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld."

Adobe Stock / NH Nieuws

"Op de eilanden houden we ons serieus aan de adviezen die aan bedrijven en inwoners worden gegeven. Uit eigen land en uit het buitenland komen veel gasten naar de Wadden. Zij die al eerder geboekt hadden en mensen die het nu een goed idee vinden om op een Waddeneiland te zijn. Ook zijn er mensen die juist annuleren. Alle horeca (eet- en drinkgelegenheden) is immers gesloten en ook met minder volle boten loop je wellicht onnodig risico op besmetting met het virus." Daarnaast maken de eilanders zich volgens de burgemeesters ook zorgen: "Is het beleid zoals dat door deskundigen is bepaald verstandig of is het beter het eiland af te sluiten voor mensen van de vaste wal tot de crisis is geweken?"

Coronavrije eilanden "Coronavrij zullen we ook op de eilanden niet blijven. Sterker nog: ook wij moeten, zoals de premier gisteren zei, groepsresistentie opbouwen. Maar met elkaar moeten we de beperkte medische voorzieningen op de eilanden ook niet onnodig op de proef stellen." De burgemeesters geven aan dat gasten onder normale omstandigheden altijd van harte welkom zijn, maar volgens hen is het nu simpelweg niet het meest ideale moment het eiland te bezoeken: "Net als in de rest van Nederland zijn de meeste van onze voorzieningen gesloten en moet afstand tot elkaar gehouden worden. Het aantal gasten dat met de boot naar de eilanden komt is de afgelopen dagen al sterk gedaald. Toch roepen wij, in het verlengde van de oproep van de regering, bij monde van onze premier, en het RIVM, toeristen op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit doen wij om risico’s voor eilanders en gasten zoveel als mogelijk te beperken", sluiten de burgemeesters af.