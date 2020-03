Huisartsen op Texel: zet eiland in lock-down

TEXEL - Huisartsen op Texel willen dat het eiland op slot gaat. Deze verregaande maatregel, die toeristen zou weren van het eiland, moet de verspreiding van het nieuwe coronavirus op Texel indammen.

Dat meldt mediapartner de Texelse Courant. "Wij maken ons grote zorgen over toeristen die uit andere delen van het land naar Texel komen vanuit de gedachte dat het eiland 'corona-vrij' is", zeggen de Texelse huisartsen in een persbericht. "Dit is hoogstwaarschijnlijk niet het geval, omdat er nauwelijks testen zijn uitgevoerd. Waarschijnlijk is ook hier van onderschatting sprake."

NH Nieuws

Volgens de huisartsen heeft Texel een grote populatie aan zwakke en oudere mensen. "Die willen we graag zo veel mogelijk beschermen." Duitse Waddeneilanden "We hebben begrepen dat de Duitse Waddeneilanden reeds 'op slot' zijn, dat zou ook een grotere toestroom van Duitse toeristen kunnen betekenen. Wij hebben bij de gemeente de noodklok geluid en aangedrongen op een Texelse 'lock-down', echter wordt daar tot nog toe geen gehoor aan gegeven. Wij zien elke dag nieuwe groepen toeristen arriveren."

Volgens de krant zou er vandaag binnen de veiligheidsregio gesproken worden over een mogelijke afsluiting van het eiland, maar het is nog niet bekend hoe dat overleg is afgelopen. "Blijf thuis" De huisartsen hopen dat iedereen zich in de tussentijd houdt aan de landelijke adviezen. "Blijf zo veel mogelijk thuis. En wij hopen dat, als dit niet van hogerhand gebeurt, ook steeds meer Texelse ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en voorlopig de deuren sluiten."