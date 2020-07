Noord-Holland heeft zomervakantie: zo gaat dat eruitzien

Vier vragen voor Milly Haverkort, internist-infectioloog bij de GGD Kennemerland

1). In hoeverre is het onverstandig dit jaar op zomervakantie te gaan? Raadt u het vanuit de GGD af om naar het buitenland af te reizen?

Antwoord: "Hierin volg ik vanuit de GGD de adviezen van de overheid. De overheid raadt op dit moment niet-noodzakelijke reizen naar veel landen nog af (code oranje). Maar sinds 16 juni is het wel weer mogelijk om naar veel landen binnen de Europese Unie of de Schengenzone op vakantie te gaan. Het reisadvies voor deze landen is aangepast van 'oranje' - vakantiereizen afgeraden - naar 'geel' - vakantiereizen mogelijk, maar let wel op de risico's."

2). Hoeveel risico loopt iemand die op vakantie gaat?

Antwoord: "Dat is nu nog moeilijk te zeggen, omdat het van veel factoren afhangt. Zoals bijvoorbeeld de mate waarin mensen zich aan de voorschriften gaan houden, de bezettingsgraad van het vervoermiddel waar iemand mee op vakantie gaat enzovoort. Maar we proberen steeds meer grip op de risico's te krijgen. Bijvoorbeeld door middel van de Air Contact Tracing bij vliegtuigen. Indien een patiënt met corona-infectie in de besmettelijke periode in het vliegtuig heeft gezeten, worden passagiers tot en met twee stoelen (in alle richtingen) van de coronapatiënt geïnformeerd en gaan zij twee weken in quarantaine. Bij het ontstaan van klachten, worden zij getest."

3). Kunnen we dit jaar het beste in Nederland blijven?

Antwoord: "Ik kan niet met zekerheid zeggen dat je in Nederland minder risico loopt, maar het kan wel verstandig zijn in Nederland te blijven als je een onderliggend lijden hebt. In Nederland weet je namelijk precies wat de regels zijn, dat je in het ziekenhuis terecht kunt en dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is. Dat is in het buitenland vaak nog afwachten. Maar mocht je toch naar het buitenland willen afreizen, dan is het goed om de website van de Nederlandse overheid en International Air Transport Association goed in de gaten te houden. De mate van risico is namelijk sterk aan verandering onderhevig."

4). Hoe kunnen mensen zich zo goed mogelijk op een reis voorbereiden?

Antwoord: "Neem voldoende mondkapjes mee; Volg de hygiëne en afstand adviezen op; Overleg met je arts of specialist als je onder behandeling bent; Neem voldoende medicatie mee voor het geval het land in Lock down gaat en de terugreis wordt vertraagd; Raadpleeg de reisverzekering voorwaarden en zoek op wat te doen bij ziekte; Raadpleeg de website van de al eerder genoemde International Air Transport Association en de Nederlandse overheid voor de actuele situatie in het land van bestemming. Hier kun je ook vinden of er een zogenaamde Non-COVID verklaring nodig is voor de reis. Voor eventuele benodigde vaccinaties en extra maatregelen kun je terecht op de website van de GGD."