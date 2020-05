Texel ziet de toeristen terugkomen naar eiland: 60 procent bedden in gebruik

TEXEL - Was anderhalve maand geleden nog zo'n 15 à 20 procent van de toeristische bedden op Texel in gebruik, nu hebben de toeristen het eiland duidelijk weer gevonden. De afgelopen dagen was 60 procent bezet. Dat zegt VVV Texel tegen mediapartner Texelse Courant op basis van cijfers van kennisplatform KADO Texel.

De cijfers zijn niet helemaal volledig, aangezien lastminute-boekingen hier niet in waren meegenomen. Daarbij is het nog altijd rustiger dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo gingen er met Hemelvaart eenderde minder mensen met de veerboot naar Texel dan in 2019. Sommige Texelaars beklaagden zich op Facebook over de drukte op 't eiland. Het zou op bepaalde plekken 'hoogzomers vol en druk' zijn en bij sommige strandopgangen was de 1,5 meter naar verluid ver te zoeken. Anderen gaven aan juist blij te zijn met de terugkeer van de toeristen: 'het brengt immers weer wat geld in het laatje'. En op het strand bleef voldoende rust. De TESO lijkt er vanuit te gaan dat de toeristenstroom nog wel even blijft aanhouden. Met Pinksteren wordt namelijk, net als met Hemelvaart, weer met twee boten gevaren.