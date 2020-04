'TESO had vorig weekend maar 70 bezoekers per overtocht, bij capaciteit van 1.750'

Directeur Cees de Waal van TESO zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat hij 80 procent minder mensen overzet. "En dat terwijl we ook minder vaak varen, nu maar om de twee uur."

Vorige week werd op Facebook massaal gereageerd op een bericht dat er juist weer veel mensen op de boot naar Texel zaten. Maar dat is volgens De Waal dus niet waar. "We hebben dit weekend zelfs minder mensen vervoerd dan het weekend ervoor: van vrijdag tot en met zondag zetten we nu 5.745 passagiers over tegenover 5.865 een week eerder."

Komend paasweekend worden weer zulke lage cijfers verwacht, denken De Waal en VVV-directeur Frank Spooren. Want echt, zegt hij: "Het eiland was compleet uitgestorven. Er gingen net zoveel mensen het eiland op als af. TESO heeft dat handmatig geteld."