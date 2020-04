Texelaars vrezen toeristenstroom Paasdagen: burgemeester wil vooralsnog geen slot op eiland

Wordt het nu wel of niet druk op Texel de komende weken rond Pasen? Veel Texelaars maken zich zorgen dat als het mooi weer wordt er toch veel toeristen naar het eiland zullen komen. Ze vragen om ingrijpen van de burgemeester. "De Burgemeester zou met een noodverordening de bungalowparken en hotels moeten sluiten!"

Maar de burgemeester gaat af op de prognose van VVV Texel, logiesverstrekkers en de TESO. Zij zien dat vakantiegangers alleen maar annuleren en omboeken voor de komende vakantieperiode. Ook is hij bij zijn besluitvorming afhankelijk van de Veiligheidsregio Noord Holland en kan hij niet op eigen houtje tot sluiting van bungalowparken en hotels overgaan. Ziekenzorg Lia de Bruin uit de Cocksdorp op Texel is bang dat er in de weken rond Pasen toch veel toeristen naar Texel zullen komen, zeker als het mooi weer wordt. "Onze ziekenzorg is niet berekend op zo veel mensen en het kan echt uit de hand lopen als het coronavirus om zich heen grijpt. Er zijn hier ook veel kwetsbare ouderen op het eiland", vertelt ze. Lia zou het liefst zien dat de burgemeester van Texel met een noodverordening het eiland afsluit voor toeristen en alle bungalowparken en hotels laat sluiten. "Hij heeft die mogelijkheid. Dan loop je ook geen risico. Want als het wel uit de hand loopt, wie neemt dan de verantwoording daarvoor?"

NH Nieuws

Directeur van het VVV Texel , Frank Sporen, ziet dat er nu al heel weinig toeristen op het eiland zijn, als gevolg van de oproep van de overheden in Nederland en Duitsland om niet te reizen en zo veel mogelijk thuis te blijven.

Hij ziet ook dat er veel annuleringen zijn voor de komende weken en dat vakatiegangers vouchers krijgen om hun vakantie later te consumeren."Ik verwacht geen grote drukte op het eiland de komende weken. Waarschijnlijk is de bezettingsgraad van vakantiehuizen en hotels zo'n 15 a 20 procent en dat kan het eiland makkelijk aan. Ik denk dat het met Pasen historisch rustig zal zijn en dat er meer Tesselaars dan toeristen op het eiland zullen zijn."

Ook het grootste bugalowpark de Krim heeft te maken met veel annuleringen en omboekingen. Directeur Iwan Groothuis "Wij geven klanten die de komende weken een huis gereserveerd hebben de mogelijkheid met een voucher hun vakantie binnen een jaar op een ander tijdstip alsnog te consumeren. Wij willen de gezondheid van zowel Tesselaars als vakantiegangers niet op het spel zetten. Goed dat mensen thuisblijven in deze tijd. Ik verwacht dat we de komende weken maar een bezettingsgraad van nauwelijks 10 procent hebben." Geen grote drukte Ook de TESO verwacht voor de komende weken geen grote drukte. De bootdienst draait nu op een laag pitje met afvaarten om de twee uur, dat is 20 per dag in plaats van 32 normaal. Teso-directeur Cees de Waal denkt dat dat niet veel meer wordt in de periode rond Pasen.

"We varen nu met een dienstregeling van 20 afvaarten per dag. Normaal zijn dat er 32. De drukte bij de boot is nu te vergelijken met die van 1969. Ik verwacht niet dat dat de komende weken zal veranderen"

Burgemeester Michiel Uitdehaag laat weten dat hij afgaat op wat de Veiligheidsregio Noord Holland besluit. Hij verwacht geen extra drukte, afgaande op de cijfers van het groot aantal annuleringen en omboekingen die hij doorkrijgt van de grote vakantieparken op het eiland en de prognoses van het VVV. Mocht er toch een grote toestroom van toeristen komen dan trekt hij onmiddellijk aan de bel bij de Veiligheidsregio.