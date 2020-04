Eerste coronadode op Texel: "Dit komt hard aan"

TEXEL - Een inwoner van Texel is overleden aan het coronavirus. Dat bevestigt de gemeente Texel zojuist. Burgemeester Michiel Uitdehaag: "Het komt hard aan dat de eerste Texelaar nu aan het virus is overleden. Ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie en nabestaanden.”

De eerste persoon op Texel is bezweken aan het coronavirus. "Het virus trekt de wereld over en het was dan ook onvermijdelijk dat het virus naar Texel zou komen. Mijn hoop dat alle getroffen Texelaars zouden genezen, is helaas niet uitgekomen", vertelt burgemeester Uitdehaag.

Het overleden persoon was nog niet meegeteld bij de eerder vastgestelde coronabesmettingen op het eiland.

Twee weken geleden deden huisartsen op het eiland nog een dringende oproep om tot een lockdown over te gaan, in de hoop de kwetsbare bevolking te kunnen beschermen en Texel misschien zelfs corona-vrij te kunnen houden.