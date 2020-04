Rustige dag op Texel ondanks het lekkere weer: "Het eiland is nu op zijn mooist"

TEXEL - Met een zonnige zondag in het verschiet, was het afwachten of iedereen de coronamaatregelen ter harte zou nemen. Op de TESO-veerboot richting het waddeneiland werd het echter al snel duidelijk: zo rustig was het op het eiland nog nooit.

"Ik ben blij dat iedereen het serieus neemt. Van die kwakzalvers die er niets mee doen en toch elkaar opzoeken vind ik echt idioot", vertelt een meneer. Hij is de hond aan het uitlaten op het strand en geniet van de rust: "Mooier dan dit wordt Texel niet, ik vind dit een prachtig gezicht. Lege stranden, alleen het geluid van de golven. Eigenlijk is het eiland nu op zijn mooist."

Naast dat er op het strand maar een enkeling loopt, zijn ook De Koog en het centrum van Den Burg volledig uitgestorven. Een Amsterdams stel is de stad uit gevlucht. "Wij hadden gehoord dat het hier rustig was, dus zijn meteen vertrokken. In de stad houden ze zich iets minder aan de regels, en daar waren we eigenlijk wel klaar mee."



De vraag of het verstandig is om je huis te verlaten vinden ze terecht, maar niet op hen van toepassing. "Wij houden ons in Amsterdam constant aan de regels, qua afstand en een iemand naar de supermarkt. Nu het hier rustig is, kunnen we er hier even van genieten."

Gemis

Dat de toeristen gemist worden door het eiland, staat buiten kijf. Texel Vakantiekrant maakte zelfs een speciale video om de echte Texelfans een hart onder de riem te stieken: