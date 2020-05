Texel brengt toeristische drukte in kaart met app in strijd tegen coronavirus

"Het is een vorm van crowd-control die straks echt wel nodig is als het seizoen weer een beetje op gang komt", vertelt Frank Spooren. Hij is blij met de zogeheten Texel Map-app die vanaf vandaag actief is.

Het is een initiatief van het VVV Texel samen met de gemeente, de Texelse bedrijven verenigd in TOP en de musea. "Als toeristen bij hun vakantieverblijf zitten en ze willen ergens naartoe gaan, dan is het handig om via de app te kijken of het daar druk is. Dit voorkomt teleurstellingen en gevaarlijke situaties met veel mensen op een plek."

Privacy

De informatie die op de app te vinden is, komt van de bedrijven en musea die aangesloten zijn bij de app maar ook van de mensen zelf die de app hebben gedownload. "Ik wil benadrukken dat de app de privacy van de mensen volledig respecteert. Als je de app hebt gedownload dan zie je diegene als een stipje op de kaart. De gebruiker verschaft dus anoniem informatie."

Sommige toeristen zijn blij met zo'n app. "Het lijkt mij heel handig en nuttig in deze tijden van corona dat je van tevoren kunt zien op zo'n app welke plekken je moet mijden en waar het lekker rustig is," zegt een man die met zijn vrouw een ijsje zit te eten op een bankje.

Een andere vakantieganger zal de app niet downloaden. "Ik hou niet van apps", zegt ze. "Ik ga wel ergens heen om te zien of het druk is of dat ik er naar binnen kan. En als het te druk is keer ik weer om en ga ik ergens ander heen. Daar heb ik geen app voor nodig", vertelt ze stellig.

Reserveren

Via de app kun je ook reserveren bij de verschillende musea en attracties op Texel, als die na 1 juni weer open gaan.

Bij museum Kaap Skil zijn ze blij met de Texel Map-app. "Het is handig dat mensen kunnen zien of er bij ons plek is binnen het time slot", zegt Corina Hordijk manager van Kaap Skil. "En als het bij ons te druk is dan kun je die persoon advies geven om de Hoge Berg te bezoeken waar het rustig is maar waar ze ook iets van de geschiedenis van het eiland zien."