Voorlopig plan voor Schiphol: groei blijft mogelijk

Schiphol en de gehele luchtvaart in Nederland mogen vanaf 2070 geen CO2 meer uitstoten. Dat staat in de 'Ontwerp-luchtvaartnota' die vandaag door het kabinet is gepresenteerd. Daarin staat ook dat de luchtvaart tot 2050 jaarlijks 1 tot 1,5 procent kan groeien. Een luchthaven in zee komt er niet, vakantievluchten van Lelystad wel.

Anders dan Schiphol-directeur Dick Benschop aankondigde, krijgt de luchtvaart in Nederland er 20 jaar extra bij om tot nul CO2-uitstoot de komen. Benschop liet NH Nieuws eind dit jaar weten dat volgens hem 2050 haalbaar was, in de Ontwerp-luchtvaartnota staat nu 2070. Het streven is om in 2050 de CO2-uitstoot voor de luchtvaart te halveren, ten opzichte van 2005.

De plannen in de Ontwerp-luchtvaartnota lijken daarmee niet veel af te wijken van al eerdere aangekondigde doelen. Alle grondoperaties op Schiphol moeten over tien jaar volledig klimaatneutraal zijn, groei op de luchthaven moet verdiend worden in ruil voor hinderbeperking en schonere vliegtuigen, en duurzame brandstof moet de norm worden.

Schiphol kan volgens de luchtvaartnota in de huidige situatie groeien tot maximaal 540.000 vluchten per jaar. Afgelopen woendag berichtte de NOS dat er streep zou worden gezet in die groeiplannen, maar die informatie, die de omroep op basis van bronnen baseerde, klopt dus niet.

De Ontwerp-luchtvaartnota is de basis voor de periode na de coronacrisis, licht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat toe. "Tot een paar maanden terug zaten we in Nederland met de luchtvaart in een totaal andere situatie. Nu zetten we alles op alles om de sector en de vele mensen die er in Nederland hun boterham mee verdienen door een hele zware periode te helpen."

Geen luchthaven in zee

Vaststaat dat er geen onderzoek meer komt naar een luchthaven in zee. Daarmee komt een eind na jarenlang getouwtrek tussen politieke partijen, de luchtvaartsector, milieuorganisaties en omwonenden. Regeringspartij D66 zag het besluit of er een luchthaven in de Noordzee zou komen wel in 2021 vallen. KLM zag de verplaatsing van Schiphol niet zitten.

Lelystad Airport

Ondanks dat de groei van Schiphol door de coronacrisis veel langzamer zal gaan, blijven de plannen voor vakantieluchthaven Lelystad Airport overeind. Lelystad moet Schiphol nog steeds gaan ontlasten en ruimte bieden voor meer "economische concurrentiekracht". Voorlopig staat de opening gepland voor eind 2021.

Milieuorganisaties kunnen zich niet vinden in de luchtvaartplannen van het kabinet en vinden dat de 'klimaaturgentie ver te zoeken is'. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland noemt de Ontwerp-luchtvaartnota 'een ramp'.