'Toch geen groei Schiphol na coronacrisis'

Het kabinet zet een streep door de groeiplannen van Schiphol. Dat meldt de NOS op basis van informatie van bronnen. Aanstaande vrijdag wordt bekendgemaakt dat Schiphol toch niet verder terug mag groeien dan het huidige maximale aantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vorig jaar werd door het kabinet besloten dat Schiphol na 2020 weer extra vliegbewegingen mocht verdienen, in ruil voor hinderbeperking voor de omgeving. Afgesproken werd dat de grens dan bij 540.000 vliegbewegingen per jaar zou liggen. Vanwege de coronacrisis ligt het vliegverkeer op Schiphol nagenoeg stil. De luchthaven verwerkt nog maar 10 procent van het gebruikelijke aantal vluchten. Er zijn in verhouding nog minder passagiers: slechts 5 procent.

Van Schiphol wordt nog steeds verwacht dat als er weer mondjesmaat gegroei wordt, er minder hinder wordt veroorzaakt. De luchthaven en vliegtuigen moet bovendien minder CO2 uitstoten. De hinderbeperking en uitstootvermindering zijn ook belangrijke voorwaarden die KLM heeft gekregen in ruil voor de miljardenlening om de coronacrisis door te te komen.

Geen luchthaven in zee, en hoe zit het met Lelystad?

Er komt geen luchthaven in zee, de ruimte zou nodig zijn voor windmolens. De NOS meldde eerst dat Lelystad Airport de komende jaren niet zou worden geopend voor vakantievluchten, maar dat deel van de berichtgeving is weer ingetrokken en gewist. Die luchthaven blijft in elk geval tot eind volgend jaar nog het domein van sportvliegtuigen. Hoe dat uiteindelijk zit, moet vrijdag bekend worden.