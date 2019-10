"Besluit Schiphol in zee valt over twee jaar"

SCHIPHOL - Een besluit of Schiphol naar de Noordzee verhuist kan over twee jaar genomen worden. Dat zegt D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte tegen NH Nieuws. De Kamer besprak vandaag de haalbaarheid van luchthaven in zee met deskundigen en topmannen van KLM, Schiphol en VNC-NCW. Tot er een besluit kan vallen, moet er wel meer onderzoek gedaan worden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Begin dit jaar werden de resultaten bekend van het eerste onderzoek dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft laten doen op verzoek van de Tweede Kamer. Daar kwam onder andere uit dat een luchthaven in zee er waarschijnlijk niet voor 2050 ligt. De kosten van zo'n luchthaven werden geschat op 33 tot 46 miljard euro.

De Tweede Kamer wil meer onderzoek naar de verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) is er na de hoorzitting van vandaag van overtuigd dat het technisch mogelijk is. Paternotte: "Ik heb gehoord dat Nederland dit gewoon kan. Zelfs de kritische sprekers zeiden: technisch kunnen we het."

Jan Paternotte van D66 denkt dat het volgende kabinet over twee jaar een besluit over kan nemen (artikel gaat verder onder de video):



Een van die kritische sprekers was Pieter Cornelisse, directeur luchthavenstrategie van KLM. De luchtvaartmaatschappij wil dat vooral op korte termijn besluiten worden genomen voor het huidige Schiphol, voordat er onderzoek wordt gedaan naar een luchthaven op zee.

KLM wil duidelijkheid

Cornelisse: "We willen duidelijkheid over Lelystad Airport, over de ontwikkeling van Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen per jaar en de condities die daarbij gesteld worden, de bereikbaarheid van Schiphol, besluiten over het doortrekken van de Noordzuidlijn en verbinding tussen Lelystad en Amsterdam. Als die besluiten genomen zijn, dan staan wij niet negatief tegen een onderzoek waar heel veel geld voor wordt uitgegeven.

Pieter Cornelisse legt uit waarmee KLM voor haar kiezen krijgt als de luchthaven naar zee wordt verplaatst (artikel gaat verder onder de video):



"Het is nogal wat"

Schiphol-directeur Dick Benschop vindt het belangrijk dat er meer onderzoek komt naar de verplaatsing van zijn luchthaven: "Het is nogal wat voordat je een besluit neemt over zo'n grootschalig project als een eventuele verplaatsing van Schiphol naar zee. Maar we moeten het wel serieus bekijken." Benschop wil er zeker van zijn of er geen alternatieven zijn voor de luchthaven in zee, tegen de tijd dat het er zou moeten liggen.

Dick Benschop van Schiphol wil van zo'n onderzoek weten of vliegtuigen over dertig jaar nog wel dezelfde overlast geven als nu (artikel gaat verder onder de video):



Omwonenden

De bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) was ook uitgenodigd om haar mening met de Kamer te delen, maar woordvoerder Poelmans meldde zich vandaag ziek. Zij zijn een groot voorstander van de verplaatsing naar zee. Volgens de omwonenden wordt het dan rondom het huidige Schiphol leefbaarder, veiliger en gezonder.

Woningbouw

Ook directeur Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW is enthousiast en ziet voordelen als de ruimte op Schiphol gebruikt kan worden voor woningbouw. Volgens hem moeten alle passagiersfaciliteiten zoals terminals op de huidige plek blijven en kunnen reizigers met speciale treinen naar de vliegtuigen worden gebracht.

Burgertop

