Nieuwe cijfers RIVM: In totaal 17 besmettingen in de provincie

In Haarlem is een scholiere van het Eerste Christelijke Lyceum (ECL) besmet geraakt, zo werd gisteren bekend. In Bloemendaal is ook een besmetting.

In en rond Amsterdam zijn nu in totaal zes besmettingen. Drie in Amsterdam, twee in Diemen en een in Amstelveen.

Met name in het zuidelijke deel van de provincie zijn de besmettingen. Zo zijn er in het 't Gooi drie mensen positief getest op het virus: een in Blaricum en twee in Gooise Meren.

In Beverwijk zijn in totaal drie mensen positief getest op het virus. In Zaanstad is dat er een en een in Zuiderwoude. Ook in Landsmeer heeft iemand het virus.

In heel Nederland is het virus vastgesteld bij 188 mensen, aldus het RIVM. Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD's een contactonderzoek.