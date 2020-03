Drie stafleden van Ajax preventief thuis vanwege coronavirus

AMSTERDAM - Drie stafleden van Ajax moeten een week thuis blijven, omdat zij mogelijk in contact zijn gekomen met iemand die het coronavirus heeft opgelopen.

De stafleden waren afgelopen vrijdag op een verjaardag. Eergisteren bleek dat een van de andere gasten besmet is geraakt met het coronavirus. "Uit voorzorg hebben we daarom de stafleden gevraagd om een week thuis te blijven, zodat er in elk geval twee weken overheen gaan", vertelt woordvoerder Miel Brinkhuis.

Hij wil niet ingaan op de vraag om welke stafleden het precies gaat, maar volgens De Telegraaf betreft het onder meer assistent-trainer Christian Poulsen.

Of het nieuws uiteindelijk gevolgen heeft voor het eredivisieduel tegen Heerenveen, is onbekend. "Dat zien we dit weekend dan wel weer", aldus Brinkhuis.