ZAANDAM - Bij twee personen in de regio Zaanstreek-Waterland is het coronavirus vastgesteld. Een 60-jarige man uit Zaanstad ligt in het Zaans Medisch Centrum. Een andere 64-jarige man uit de gemeente Waterland is in thuisisolatie.

Het is nog niet bekend hoe eerstgenoemde besmet is geraakt. Wel is bekend dat de 64-jarige man in thuisisolatie het virus heeft opgelopen in Noord-Italië. GGD Zaanstreek-Waterland brengt de contacten van de patiënten in kaart en stelt een onderzoek in.