Dancefeest Amsterdamse Rai schrapt artiesten om coronavirus, geen geld terug voor bezoekers

AMSTERDAM - De organisatie van dancefeest Don't Let Daddy Know in de Amsterdamse Rai heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus een deel van de artiesten geschrapt en het evenement sterk verkleind. Tickethouders die hierdoor niet meer naar het evenemt willen krijgen hun geld niet terug. Enkele dagen geleden veranderde de organisatie stilzwijgend de voorwaarden, om zich in te dekken tegen de aanpassingen.

Tickethouders ontdekten echter dat de voorwaarden enkele dagen geleden stilzwijgend zijn aangepast . Er is een extra clausule aan toegevoegd waarin staat dat tickethouders geen geld terugkrijgen als het evenement wordt aangepast. Ook staat er nu ineens in dat het evenement mag worden verplaatst of geannuleerd in het geval van wereldwijde gezondheidsproblemen.

Geen refunds

Organisator Alex Hes van E&A Events bevestigt dat de algemene voorwaarden zijn aangepast. "In zijn algemeenheid is ons beleid wat betreft refunds niet veranderd. We dienen volgens onze voorwaarden alleen een refund te betalen als het event gecanceld is. Dit blijkt uit artikel 24.1 van zowel de oude als de nieuwe voorwaarden. Het event is dus zeker niet gecanceld, maar aangepast en dat mogen wij doen volgens artikel 21."

Hes benadrukt dat zij buiten hun eigen schuld om genoodzaakt zijn het evenement aan te passen. Hij verwijst daarbij naar festivals in het buitenland die door het coronavirus zijn afgelast. "We vinden het heel jammer en vervelend voor de bezoekers. We bieden de bezoekers die een ticket hebben gekocht via de officiële ticketshop ook 25 procent korting voor DLDK Amsterdam in 2021."