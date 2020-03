Twee mensen in 't Gooi besmet met het coronavirus

BUSSUM - Twee mensen in 't Gooi zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de regionale GGD. De twee besmette mannen zijn, los van elkaar, in Noord-Italië geweest. Het gaat om een 56-jarige man uit Naarden en een 45-jarige man uit Blaricum. Ze zitten nu in thuisisolatie.

De man uit Blaricum was op skivakantie met zijn gezin. Zijn gezinsleden, waaronder twee schoolgaande kinderen, hebben geen klachten maar blijven de komende dagen wel thuis. De Naarder was in Noord-Italië voor familiebezoek.

De twee besmette inwoners komen uit het groepje van vier Gooise inwoners die nog getest werden door de GGD. De andere twee inwoners zijn niet besmet met het coronavirus.

Contactonderzoek

De GGD Gooi en Vechtstreek is begonnen met een contactonderzoek. Er wordt in kaart gebracht met wie de besmette patiënten in de afgelopen tijd contact hebben gehad, om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreid. Contacten van deze patiënten worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Als ze ook klachten krijgen, worden ze getest en in thuisisolatie geplaatst.

De school waarop de kinderen van de Blaricummer zitten, is geïnformeerd door de GGD. Om welke school het precies gaat, is niet bekend. De GGD laat weten dat de bewuste school wel nog gewoon open is.