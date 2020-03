Met corona besmette medewerker Nike in Hilversum is niet op kantoor geweest

HILVERSUM - De met het coronavirus besmette medewerker van het Nike-hoofdkantoor in Hilversum is tijdens zijn besmetting niet op kantoor geweest. Dat meldt de GGD Gooi en Vechtstreek.

Het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum werd gisteren gesloten nadat het coronavirus werd vastgesteld bij een van haar medewerkers. Het kantoor en de daarbijbehorende parkeergarage is gisteren van top tot teen schoongemaakt en ontsmet.

Dat blijkt nu dus vooral uit voorzorg te zijn. Of het Nike-kantoor morgen zoals voorspeld weer open gaat, is nog niet bekend. Nike is tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar.

Geen inwoner Gooi

Wel is bekend dat de met het coronavirus besmette Nike-medewerker geen inwoner uit de regio Gooi en Vechtstreek is.