Intensive Care RKZ Beverwijk is weer open na coronabesmetting

BEVERWIJK - De Intensive Care van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk is weer open.

De IC van het ziekenhuis nam de afgelopen dagen geen nieuwe patiënten aan omdat er een patiënt met het coronavirus was opgenomen. De patiënt is nog niet ontslagen uit het ziekenhuis, maar verblijft volgens een woordvoerder in een isolatiekamer.

Het RKZ geeft aan alert te blijven op verdenkingen van besmettingen. Als het virus opnieuw opduikt gaan er mogelijk weer afdelingen op slot.

Medewerkers

In totaal moeten 25 medewerkers van het ziekenhuis de komende veertien dagen uit voorzorg thuisblijven. Zij kwamen in aanraking met de patiënt voordat het duidelijk was dat het ging om het coronavirus.