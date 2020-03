Patiënt op intensive care RKZ Beverwijk positief getest op coronavirus

BEVERWIJK - De patiënt die op de intensive care van het RKZ ziekenhuis in Beverwijk getest werd op het coronavirus is inderdaad besmet geraakt.

Dat maakt het ziekenhuis vanavond bekend.

De patiënt, volgens het Noordhollands Dagblad een vrouw uit Wijk aan Zee, werd gisteren al positief getest. Een tweede test wees vandaag uit dat de vrouw inderdaad besmet is.

Opnamestop

Op de intensive care geldt op dit moment een opnamestop. Het ziekenhuis bevestigt dat deze op dit moment nog van kracht blijft. Morgen wordt er in samenwerking met de GGD opnieuw getoetst of dit nodig is.

De patiënt ligt in quarantaine. Medewerkers en patiënten die gelijktijdig met deze patiënt op de intensive care hebben gelegen worden getest op het virus.