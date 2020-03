Angst om coronavirus op Haarlemse school: "De helft van de klas is niet aanwezig"

HAARLEM - De schrik zit er goed in bij leerlingen van het Eerste Christelijke Lyceum (ECL) in Haarlem. Eerder vandaag werd bekend dat een meisje het coronavirus heeft. De GGD en de school stelde ouders en leerlingen vandaag op de hoogte.

"Je schrikt wel even als je het hoort, het komt heel dichtbij als iemand op jouw school het virus heeft opgepakt," aldus Tijn Lageweg, scholier in 6-vwo. De middelbare school heeft gisteravond toen de GGD bevestigde dat het coronavirus was geconstateerd meteen brieven gestuurd naar (de ouders van) medeleerlingen.

School niet dicht

Opvallend is dat het meisje volgens de brief van de GGD eerder op het ECL rondliep met klachten. "Die klachten zijn mij niet bekend. Op dat moment wisten we dan ook niet dat het om het coronavirus ging. Anders hadden we wel gelijk ingegrepen."

Er zijn ook nu geen lessen geschrapt of leerlingen naar huis gestuurd. De school gaat ook niet dicht. Leerlingen zitten vanwege hun leeftijd in een laag risicoprofiel, zegt de GGD. "Wij volgen de richtlijnen van de GGD en die zegt dat zelfs klasgenoten geen extra gevaar lopen," aldus rector Van der Valk.

"Iedereen is toch wel bang en mensen wassen vaker hun handen," zeggen de leerlingen ondertussen. De GGD is op school met vier medewerkers aanwezig om informatie te verschaffen voor ongeruste leerlingen.

Verschillende scholieren beamen dat het coronavirus niet onbesproken blijft. "Het is het gesprek van de dag. Als iemand hoest zie ik wel dat medeleerlingen afstand houden. Ik zie ook dat leerlingen thuisblijven, omdat ouders bang zijn voor hun kinderen. In mijn klas was de helft er bijna niet."