Bijzondere Noord-Hollanders op het Dankjewel diner: "Dit is harstikke leuk!"

Uit alle regio's van Noord-Holland zijn ze weer naar Amsterdam gekomen: onze provinciegenoten die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor anderen en daarvoor nu in het zonnetje gezet worden door de collega's van NH Radio...

We hebben ze de afgelopen weken al een beetje leren kennen via de portretten die we van hen gemaakt hebben: Ton, Marijke en Ada, Malika en al die andere 'gewone' Noord-Hollanders die het hart op de goede plaats dragen.

Vanavond zijn ze met veel andere stille weldoeners onze gast en is het onze beurt om hén eens in het middelpunt te plaatsen. Ze krijgen een drie gangen diner met live muziek en worden bediend door de mensen van NH Radio.

Dankjewel

En via hen bedanken we alle Noord-Hollanders die zich kosteloos inzetten voor hun familie, hun buren, hun straat, hun wijk en wie of wat dan ook. Jullie maken onze provincie mooier!

Bekijk hier een aantal van de gasten die werden verrast door NH Nieuws.