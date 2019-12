Dankjewel Diner: Ton en Dimitra brachten 80 kuub kleding naar vluchtelingen op Lesbos

BREEZAND - "Als je ziet hoe het er daar aan toe gaat, dan kun je niet anders." Metaalbewerker Ton van der Sluijs uit Breezand raakt er niet over uitgepraat. Afgelopen week was hij in een vluchtelingenkamp op het Griekese eiland Lesbos. Samen met zijn vriendin Dimitra en tientallen andere vrijwilligers hebben ze er bergen kleding, schoenen en voedsel uit gedeeld. We hebben ze uitgenodigd voor het Dankjewel Diner: "Geweldig!"

Ton was in 2017 voor het eerst op Lesbos. "Mijn vriendin Dimitra wilde helpen bij de vluchtelingen. Ik had niet zoveel met vluchtelingen en asielzoekers, maar als een jochie van 11 je vertelt hoe zijn vader is vermoord of hoe een grote vent in zijn borst is geschoten en zijn kind heeft zien onthoofden, dan breekt er iets in mij."