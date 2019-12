Surprise! Malika is overdonderd door de uitnodiging voor het Dankjewel Diner

HILVERSUM - Malika Boumadkar-Boukhriss is een ware duizendpoot. Ze geeft Nederlandse les, is buurtbemiddelaar, actief in de wijk en ook nog eens raadslid in Hilversum. "Ze heeft een hart van goud en staat voor iedereen klaar. Echt iemand die een groot bedankje verdient!"

Maar om haar te verrassen, is wel wat kunst- en vliegwerk nodig. Tijdens de Nederlandse les die ze geeft, lokken we Malika met een smoesje het lokaal uit. En als ze terugkomt: surprise! Applaus en bloemen van haar leerlingen. Want: Malika is van harte uitgenodigd voor het Dankjewel Diner van NH Radio op 17 december.

"Nou, wat geweldig! Dat had ik nooit verwacht," zegt Malika, die het er warm van krijgt. "Alles wat ik doe, doe ik vanuit mijn hart en ik wil er helemaal niets voor terug. Maar dit is hartstikke leuk!"

Onmisbaar

Ze geeft de Nederlandse les als vrijwilliger bij werkervaringsbedrijf Heelo. "Die taallessen zijn echt mega-populair," vertelt Trynette van Gessel. "Er zitten meestal zo'n 25 leerlingen in de klas, met allerlei verschillende nationaliteiten. We krijgen vaak mensen aan de deur die speciaal voor Malika komen."

Volgens Trynette is het werk van Malika onmisbaar voor Hilversum. "Malika is een bijzonder mens omdat ze zoveel doet voor anderen. Ze werkt in het buurtcentrum, zit in het wijkberaad, is bemiddelaar. Ze staat voor iedereen open en heeft altijd een luisterend oor. En wat ze hoort neemt ze weer mee naar de gemeenteraad. Ze komt echt in actie voor mensen."