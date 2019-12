Dankjewel Diner: Purmerend-Zuid bedankt Annie en Riek voor de bus

PURMEREND - Eindelijk hoeven Annie Brouwer en Riek Buhl niet langer thuis te blijven zitten, want Purmerend-Zuid heeft weer een bus die in de avonduren en op zondag rijdt. De twee hebben handtekeningen opgehaald, busmaatschappij EBS en de gemeente bestookt om te zorgen dat er in Purmerend-Zuid in de avond en op zondag weer een bus rijdt. Met succes.

NH Nieuws

Er was wel wel een bus die op die tijden door de wijk reed, maar die ging alleen naar Amsterdam-Noord. "Dan moest je helemaal om als je naar het centrum van Amsterdam wilde." Verzorgingshuis bereikbaar De bus wordt nu goed gebruikt door de twee dames als er een koopzondag is, maar ook als ze in de avond uit willen. Ook de buurt is blij, want het verzorgingshuis in de buurt is weer makkelijk bereikbaar en jongeren hoeven in de avond niet meer opgehaald te worden uit de stad. Daarom bedankt NH Nieuws Riek en Annie en zijn ze van harte welkom op het Dankjewel Diner. "Wat leuk!", reageren de twee in koor.