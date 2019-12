Zandvoorters Marijke en Ada gaan naar Dankjewel Diner 2019: "Het zijn supervrouwen"

Ada en Marijke zijn eigenlijk vrij, maar met een smoesje naar het verpleeghuis gelokt. Willem verrast ze op de afdeling. "Ik wist dat er iets aan de hand was!", roept Marijke als ze Willem ziet. Als hij vertelt dat ze één van de ruim honderd Noord-Hollandse helden en heldinnen zijn die mogen aanschuiven bij hét diner, moeten ze lachen. "Oh, wat leuk!" roept Ada, terwijl Marijke gekscherend naar adem loopt te happen, zogenaamd van de zenuwen.

"Ze werken allebei op de gesloten afdeling van Huis in de Duinen en ze zijn zo ontzettend lief voor die mensen daar", vertelt Willem over Ada en Marijke. Het liefst had hij alle medewerkers van het verpleeghuis genomineerd, maar dat kan helaas niet. Vorig jaar was Willem zelf nog te gast bij het Dankjewel Diner. "Het was helemaal te gek, één van de mooiste avonden van mijn leven." En dat gunt hij zijn twee Zandvoortse vriendinnen nu ook. "Het zijn supervrouwen."

Marijke maakt enorme lange dagen, ruim twintig jaar al in het Huis in de Duinen. Binnenkort gaat ze met pensioen. "Maar ze kan toch geen afscheid nemen hoor, die zien we hier nog wel", lacht een collega. "Ik probeer het het hier zo fijn mogelijk te maken voor de bewoners, door ze een warm en huiselijk gevoel te geven", vertelt Marijke. "Zo organiseren we bijvoorbeel één keer in de week een luxe-ontbijt en dan verwennen we ze allemaal. Dat is zo leuk."

Rode koontjes

Grote vraag is natuurlijk of ze wel kunnen, volgende week dinsdagavond. Ada blijkt nog een weekendje Valencia te hebben geboekt, maar ze is gelukkig op tijd terug. "En anders maken we wel tijd", lacht ze.

De bewoners vinden het volkomen terecht dat Marijke en Ada in het zonnetje worden gezet. "Maar maak die zon maar wat groter, want ik vind dat er nog wel twintig medewerkers verrast mogen worden", aldus een wat kritische bewoonster. Dat is dus helaas niet mogelijk, al had Willem dat dus ook graag gezien. De twee geven hem een kus op de wang en de Zandvoorter neemt ze met 'rode koontjes' in ontvangst. "We moeten oppassen, want zijn vrouw werkt hier ook", lacht Marijke.