Castricum straft club om uitgaansoverlast: eigenaar 'emotioneel en radeloos'

CASTRICUM - Uitgaansgelegenheid The Nex in Castricum moet vijf weken lang al om 23.30 uur sluiten, in plaats van om 3.00 uur. Die maatregel is door de gemeente opgelegd na tientallen meldingen van overlast en openlijke geweldpleging bij de tent aan de Dorpsstraat. De eigenaar is woest en startte een petitie. "Ik ben erg emotioneel en radeloos. Ze hebben mijn tent verkapt gesloten." Het dorp heeft al maanden te maken met uitgaansincidenten.

Vincent Weber is eerlijk tegen NH Nieuws. "Mijn toekomst krijgt een klap. En niet alleen ik ben hier de dupe van. Ook mijn personeel dat altijd keihard werkte, heeft ineens geen baantje meer." De opgelegde vervroegde sluitingstijden voor The Nex gelden van 18 november tot 22 december, maar het heeft volgens Weber helemaal geen zin om überhaupt open te gaan als hij zo vroeg alweer moet sluiten. "Het uitgaansleven begint in Castricum pas om twaalf uur. En dat weet de gemeente heel goed. Ik ga dus niet open."

De sanctie voor The Nex is opgelegd door die gemeente, in overleg met horecaondernemers, portiers en de politie. Burgemeester van Castricum Toon Mans licht toe tegen NH Nieuws: "Deze club komt op twee manieren uit alle politierapportages naar voren: driekwart van de grote incidenten zijn te herleiden naar deze locatie en die laat ook als een van de weinige kroegen jongeren onder de achttien binnen. En daarvan zorgen een aantal voor overlast." Clubeigenaar Weber zou ook al twee boetes hebben gekregen voor het schenken van alcohol aan minderjarigen.

Petitie

Weber zegt al veel te hebben gedaan om de overlast in The Nex tegen te gaan. "Extra portiers, ik werk met harde plastic glazen, ik steun de blaastesten (jongeren moeten sindskort verplicht blazen voordat ze een horecatent in mogen, red.). Bij mij binnen is het al lange tijd rustig." Hij vindt de maatregel die zijn tent is opgelegd buitenproportioneel en is daarom een petitie gestart, die inmiddels ruim vierhonderd keer is ondertekend.

De problemen vinden volgens hem vooral plaats op straat. "Deze verkapte sluiting is ook helemaal niet de oplossing. Dat 'herleiden naar mijn club' kan al als iemand buiten aangeeft één biertje in mijn tent te hebben gedronken. Dit is negativiteit 'oplossen' met iets negatiefs." De overlastgevers zijn juist vaak jongeren die al horecaverboden hebben; hij wil dat de gemeente hen keihard aanpakt. "Er zijn echt jongeren die komen zieken in ons dorp. Geef hen een gebiedsverbod."